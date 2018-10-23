Выступление Владимира Путина на форуме "Опора России"

Форум "Опора России" проходит под названием "Малый бизнес – национальный проект!". В ходе работы дискуссионных площадок и круглых столов эксперты, чиновники и представители бизнеса обсудят механизмы реализации национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Ожидается, что помимо Владимира Путина в пленарном заседании и деловой программе форума примут участие ряд министров, руководителей ведомств и финансовых организаций, в том числе первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, генпрокурор Юрий Чайка, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, руководитель ФНС Михаил Мишустин и другие