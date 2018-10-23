Дискотека для монахинь попала на видео: прыжки под техно - в Голландии или Польше?

Теперь мы видели все: в интернете появилась запись вечеринки монахинь — смотрите видео.

В Сети набирает популярность видео, которое может некоторых даже шокировать.

Эта запись буквально рушит стереотипы о монахинях. На ней видно, как несколько десятков женщин в черных и серых рясах танцуют на улице возле сцены, где играет зажигательная клубная музыка.

Многим пользователям Сети показалось удивительным, что эти женщины умеют так веселиться.

"Дискотека для монахинь в Голландии", — называется ролик. Видимо, пользователи соцсетей увязали картинку с растением доступным посетителям голландских вечеринок.

На самом деле техно-дискотека оказалась "фэйком". Монашки плясали не в Нидерландах, а в городе Краков в Польше. И, разумеется, не под ужасное техно, а под милую детскую песенку. Вот оригинальное видео, которое опубликовал на своей страничке в Facebook пользователь Александр Боченек.