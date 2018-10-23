В соцсети попало видео, как отец взял в заложники жену и детей

Ролик сняли полицейские, которые приехали по вызову о домашнем насилии.

Во Флориде офицеры полиции спасли троих малышей и их раненную маму. Шериф Эрик Чик выехал на вызов о домашнем насилии и услышал выстрелы. Он попытался решить конфликтную ситуацию мирным путем. Но в ответ раздались выстрелы. Вскоре из окна выползла раненая женщина. Полицейскому пришлось вызвать подмогу. Началась операция по захвату злоумышленника. Мужчина на самом деле взял жену и своих троих детей в заложники.

Когда полицейские оказались у дома, глава семейства начал снова стрелять и ранил женщину. Но все же полицейским удалось нейтрализовать агрессора. Они также спасли его домочадцев.