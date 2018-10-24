Видео: в Китае показали двухголовую черепаху-мутанта

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Во время заседания в Палате общин лидер Лейбористской партии Великобритании перепутал должность и пол президента Литвы Дали Грибаускайте.
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