Путин про герб США: орлан оливки склевал, остались одни стрелы?

Владимир Путин напомнил помощнику Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности о знаковой символике на гербе США.

Президент России Владимир Путин обсудил в Москве с помощником главы Белого Дома США Джоном Болтоном актуальные вопросы российско-американских отношений.

© AFP 2018 / RICHARD MOORE Вашингтон угрожает миру, приставив оружие к собственному виску

Российский лидер указал в ходе беседы на недружественные шаги, которые Вашингтон в последнее время предпринимает в отношении России.

Напомним, что Болтон приехал в Москву сразу после заявления Дональда Трампа о намерении вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Во время беседы Путин напомнил помощнику Трампа по вопросам нацбезопасности, о знаковой символике на гербе США.

"Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны - оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13-ю оливками. Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?" – добавил Путин.

В ответ Болтон признался, что "оливковую ветвь с собой не привёз".

- Я так и думал, - парировал Путин.