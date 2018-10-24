Видео: редкое увлечение замглавы молдавской полиции

Чем занимается замглавы Генинспектората полиции Молдовы в свободное время: какое необычное хобби у представителя правоохранительных органов республики?

Заместитель руководителя Генерального инспектората полиции Молдовы Георгий Кавкалюк рассказал Sputnik о своем необычном хобби. За годы службы в органах правопорядка ему удалось собрать довольно внушительную коллекцию полицейских головных уборов из разных уголков мира.

"На данный момент в моей коллекции 160 особых головных уборов. К примеру, эту фуражку мне передал глава полиции Чехии. Получил ее три недели назад. Такой головной убор там носят полицейские в высоком звании", - сказал Кавкалюк.

Замглавы молдавской полиции обратил внимание на особые экспонаты в своей коллекции.

"Вот полицейский шлем, который мне подарил один из руководителей правоохранительных органов Великобритании. Этот экземпляр попал ко мне полтора года назад в рамках моей ознакомительной поездки в эту страну. И вот глава полиции одного из регионов в звании генерала подарил свой шлем полисмена, когда узнал, что я коллекционирую полицейские головные уборы", - отметил Кавкалюк.

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Он пояснил, что, отправляясь в заграничную поездку в страну, откуда у него в коллекции нет фуражки, всегда берет с собой полицейский головной убор, чтобы затем обменяться с иностранными коллегами.

Кавкалюк рассказал, что с детства мечтал стать полицейским. По его словам, ему нравилась эта профессия, а любовь к ней привил сосед, который работал в правоохранительных органах.

"Мой сосед заметил, что я люблю полицейские фуражки и подарил мне ее. Я был так счастлив и носил ее повсюду", - отметил собеседник.

Каждый головной убор в коллекции замглавы Генинспектората полиции пронумерован и внесен в специальную базу данных, где можно найти информацию о том, когда и кто ее подарил коллекционеру. У Кавкалюка много планов по поводу своего хобби.

"Хочу, чтобы моя коллекция была полезна для национальной полиции. Когда у меня будут головные уборы со всего мира, рассчитываю созвать комиссию на национальном уровне, в которую войдут полицейские вплоть до высокого ранга, сотрудники логистического центра полиции, дизайнеры и молдавские производители полицейской униформы", - сказал он.

Кавкалюк пояснил, что эта комиссия должна оценить каждый экспонат коллекции и на базе этого анализа разработать концепцию новой фуражки для сотрудников национальной полиции Молдовы.