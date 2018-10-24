Удар стихии: в Румынии началась метель – видео

Похоже, зима хочет вступить свои права раньше положенного срока. По крайней мере, в соседней Румынии первый снег выпал еще месяц назад. Потом ненастье отступило.

А сегодня СМИ соседней страны ошарашили новым сообщением: в регионе Трансфэгэрэшан началась снежная буря. Скорость ветра достигала 70 километров в час. Специалисты предупреждают об усилении порывов. Также сообщается, что на дорогах ночью, возможно, будет гололедица. Столбик термометра остановится на отметке -13 градусов по Цельсию. Смотрите на видео, во что сейчас превратила этот регион непогода.



