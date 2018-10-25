Маленькая японка делает фантастические татуировки - видео

Интернет завоевывает видео о маленькой Ноко Нишигаки, которая с трех лет рисует тату.

Девочка тренируется на апельсинах, изделиях из силикона и на своем отце, известного в Японии мастера татуировок.

Сейчас семья живет в Амстердаме, и у ребенка уже появились свои клиенты, правда, клиентами их назвать сложно, поскольку Ноко работает бесплатно.

Пользователи Интернета — в восторге от работ девочки. Хотя ее отец понимает, что ей еще есть куда стремиться.

Одному посетителю салона Ноко набила кривоватую, но очень милую птичку, а другому достался цветок. Но это только первые блины комом. Отец не сомневается, что его дочь станет превосходным мастером, который будет делать фантастические рисунки на теле.

Еще больше позитивной информации найдете в рубрике "Утро с нами">>>