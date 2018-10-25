Арион: в Кишиневе уничтожены все преддомовые зеленые зоны

Председатель общественной экологической организации Viitorul Verde Дмитрий Арион в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова, выступил с жесткой критикой некоторых решений, принимаемых в мэрии Кишинева, в частности, от 18.07.2017, которое, по его мнению, де юре ликвидировало все преддомовые зеленые зоны, лишив жителей их, предусмотренных конституцией, прав.
"Возмутительно, что людей оставили без зеленых зон, прилегающих к жилым домам, зеленых зон для детских и спортивных площадок, именно тех – необходимых в обязательном порядке зеленых зон, которые обеспечивают здоровую окружающую среду - т.е. конституционно право; в 37-й статье говорится о том, что государство обеспечивает каждому гражданину здоровую окружающую среду", заявил Арион.
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