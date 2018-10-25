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Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России.

Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.

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