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Собака поселилась с медведями в тайге - забавное видео

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© Ruptly .

На Камчатке бездомная лайка подружилась с медведями, а потом ушла с ними в лес. Очевидцы засняли на видео, как необычная семья живет бок о бок и весело проводит время.

Щенок лайки, выведенной людьми специально для охоты на медведей, подружился с косолапыми на свалке рыбзавода у маленького поселка Усть-Камчатска в начале этого года.

Дружба оказалась настолько крепкой, что в итоге собака ушла вместе с медведями в тайгу.

Сначала местные жители думали, что хищники разодрали лайку. Между тем, собака стала полноправным членом медвежьей семьи.

На видео видно, как лайка повсюду следует за своими необычными друзьями.

Теги:
тайга, собака, видео
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