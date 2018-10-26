В милых кисок превратила кровожадных хищников эта смелая девушка на видео

Барышня в мини-шортиках укротила стаю гепардов. Пользователи Интернета восхищены смелостью героини этого ролика

Весь мир обошло видео бесстрашной блондинки в коротких шортах, снятое ее парнем в национальном парке Крюгера в Южной Африке. Барышня укротила стаю гепардов. Они сначала зашипели на гостью, но после пару ласковых слов стали вдруг, как домашние кошки.

Гепард единственная большая кошка, которую можно приручить. Котята, отлученные от матери в раннем возрасте, вполне могут вырасти домашними. Но на видео запечатлено, как блондинка укрощает гепардов, живущих в дикой природе.