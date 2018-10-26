15:48 26 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.60
Поиск
Видео

Николай Караченцов: самые знаковые роли в кино - видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Ушел из жизни легендарный Николай Караченцов (5)
9110

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RIA Novosti.

Смотрите в видеоподборке фрагменты из популярных фильмов с участием любимым всеми актером.

Николай Караченцов – легенда театра и кино, один из самых ярких, талантливых актеров современности. Его роли вошли в "золотой фонд" советского и российского кинематографа. Те, кто родился в СССР, помнят такую фразу – "Все мы родом из детства".

Сцена из спектакля Юнона и Авось Государственного театра им. Ленинского комсомола. Граф Резанов - заслуженный артист РСФСР Н. Караченцов.
© Sputnik / Первенцев
Николай Караченцов - "Нас вывозит авось"
15

Образы, воплощенные Николаем Караченцовым в кино и на театральной сцене - для многих из нас это тоже часть нашего детства.

Театральный марафон легендарного Караченцова: каким мы его запомним>>>

Это и простодушный бандит Ури из "Приключения Электроника", хитроумный Маркиз Рикардо ("Собака на сене"), и балагур Вася ("Белые росы"), романтичный граф Николай Петрович ("Юнона и Авось"), отважный Муха ("Криминальный квартет"), самодовольный ковбой Билли Кинг ("Человек с бульвара Капуцинов") и много-много других ролей.

Увы, Николая Петровича не стало 26 октября 2018 года.

Любимый артист должен был отпраздновать свой 74-й день рождения в субботу, 27 октября... 

Он как никто другой, умел перевоплощаться и проживать жизнь своего героя. Смотрите в короткой видеоподборке фрагменты из популярных фильмов с участием Николая Караченцова.

Тема:
Ушел из жизни легендарный Николай Караченцов (5)

По теме

Умер народный артист Николай Караченцов
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Главный сюрприз презентации — хрустящее свиное колено по старинному латышскому рецепту.
    Кухня - вне политики

    Хозяева латышского ресторана в Севастополе готовятся флешмобом отразить нападки со стороны властей и СМИ Латвии.

  • Автомобиль Яндекс.Такси
    "Шпионское" такси

    Национальный центр кибербезопасности Литвы призвал жителей Вильнюса не пользоваться мобильным приложением "Яндекс.Такси".

  • Эстонские военные используют для тренировок танк Т-34
    Неприступные острова

    Противотанковые подразделения дружин Союза обороны Эстонии проведут трехдневные профильные военные учения на островах Сааремаа и Муху.

  • Геннадий Волчок признается, что комсомол был хорошей школой, которой он благодарен
    Школа жизни

    К столетию ВЛКСМ Sputnik попытался выяснить, что значила эта организация в СССР, и какую роль она сыграла в карьере нынешнего президента Беларуси.

  • Саломе Зурабишвили
    "Примерный президент"

    Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили в случае победы сыграет положительную роль в отношениях с Россией, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

  • Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы
    Помощь идет!

    Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии готово отправить в Сочи спасательную технику и персонал на помощь пострадавшим от ливней.




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Леонид Агутин и Esperanto Band выступили в Национальном дворце имени Николая Сулака.
Леонид Агутин выступил в Кишиневе: лучшие фото
Умер знаменитый актер Николай Караченцов
Николай Караченцов: самые знаковые роли в кино - видео
Расходы жителей мегаполисов мира
Расходы жителей мегаполисов мира

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться