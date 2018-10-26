Николай Караченцов: самые знаковые роли в кино - видео

Смотрите в видеоподборке фрагменты из популярных фильмов с участием любимым всеми актером.

Николай Караченцов – легенда театра и кино, один из самых ярких, талантливых актеров современности. Его роли вошли в "золотой фонд" советского и российского кинематографа. Те, кто родился в СССР, помнят такую фразу – "Все мы родом из детства".

Образы, воплощенные Николаем Караченцовым в кино и на театральной сцене - для многих из нас это тоже часть нашего детства.

Театральный марафон легендарного Караченцова: каким мы его запомним>>>

Это и простодушный бандит Ури из "Приключения Электроника", хитроумный Маркиз Рикардо ("Собака на сене"), и балагур Вася ("Белые росы"), романтичный граф Николай Петрович ("Юнона и Авось"), отважный Муха ("Криминальный квартет"), самодовольный ковбой Билли Кинг ("Человек с бульвара Капуцинов") и много-много других ролей.

Увы, Николая Петровича не стало 26 октября 2018 года.

Любимый артист должен был отпраздновать свой 74-й день рождения в субботу, 27 октября...

Он как никто другой, умел перевоплощаться и проживать жизнь своего героя. Смотрите в короткой видеоподборке фрагменты из популярных фильмов с участием Николая Караченцова.