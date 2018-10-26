Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию в Сирии

В пятницу, 26 октября Совет Безопасности ООН проводит заседание, посвящённое ситуации в Сирии. В МИД России подчёркивают, что все без исключения внешние игроки должны воздержаться от провокаций, которые могут подорвать мирный процесс в регионе.

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщит членам Совета Безопасности ООН об итогах своих переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, которые прошли ранее на этой неделе.

Де Мистура ранее объявил, что уходит в отставку со своего поста в конце ноября.

Ранее президент Сирии Башар Асад обсудил со спецпредставителем президента России по САР Александром Лаврентьевыми замглавы МИД России Сергеем Вершининым формирование конституционной комиссии и ситуацию в этой арабской республике. Асад подчеркнул, что ряд западных стран продолжают оказывать давление на Сирию, аэто затрудняет процесс политического урегулирования в республике.

В конце января в Сочи прошёл Конгресс национального диалога Сирии, по итогам которого было решено создать конституционную комиссию, состоящую из представителей правительства Сирии и оппозиции. Комиссия включит три комитета для разработки нового Основного закона САР.