Кто разбудил подземного монстра? Жуткие видеокадры попали в Сеть

Пользователей социальных сетей впечатлило это видео: в кадр попало ритмичное колыхание почвы, которая то поднимается вверх, то опускается вниз вместе с растущими деревьями.

В соцсетях пишут, что это реальное видео, без компьютерной графики. Явление было зафиксировано в одном из лесов канадской провинции Квебек.

На кадрах видно, как земля приподнимается и опускается, будто "дышит". Видео так и назвали: "Жуткое дыхание земли". А кто-то предположил, что почву потревожил страшный подземный монстр. Но знатоки успокоили: пугаться не стоит, это в канадских лесах происходит часто. Причина кроется в сильных ветрах, которые нередко обрушиваются на провинцию. Интенсивные порывы вырывают сухие деревья из земли, но их удерживает поверхностная корневая система, которая расходится в стороны.

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