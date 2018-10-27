Итоги саммита в Стамбуле: о чем рассказали Путин, Меркель, Макрон и Эрдоган

Помимо сирийского урегулирования президенты также обсуждали решение США о возможном выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

В Стамбуле в субботу проходит саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции. Главная тема переговоров — ситуация в Сирии. Встреча в таком формате происходит впервые.

Перед началом совместных переговоров президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели отдельные встречи, на которые доступ прессы был закрыт.

Лидеры "четверки" еще до начала саммита дали понять, что в вопросе сирийского урегулирования имеют место любые методы, за исключением силовых.

Помимо сирийского урегулирования, также состоится обсуждение решения США о возможном выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Впрочем, детали переговоров президенты расскажут журналистам по итогам заседания. Смотрите их выступление в режиме онлайн на Sputnik-e.