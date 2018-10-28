Смотрите на видео: это яркое существо передает вам привет прямо с экрана

Безглавый "монстр" обнаружен у берегов Антарктиды. У этого существа яркий окрас и необычная форма. Именно они привлекли внимание ученых.

"Безглавый куриный монстр" — так окрестили обнаруженный вид морского огурца, который обитает на глубине у берегов Восточной Антарктиды. Прозвище возникло из-за его формы, напоминающей куриную тушку без головы.

По данным Австралийского антарктического подразделения, запечатлеть его удалось благодаря новейшим камерам, ранее "монстра" видели в Мексиканском заливе.

Питается это существо донными отложениями, а передвигается с помощью прозрачных перепонок. Смотрите на видео, как оно выглядит, чем питается, и как передает вам привет с той стороны экрана.