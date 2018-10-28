Как мексиканцы отпугивают смерть - видео

Этому празднику более 3000 лет, он существовал задолго до появления в Мексике колонизаторов. Сейчас это религиозный праздник, в котором переплелись верования доколумбовой Мексики, ацтеков и христиан.

День Мертвых (Dia de los Muertos, Day of the Dead) – один из самых ярких и самобытных праздников Мексики. Его корни уходят в языческие верования коренных народов страны и насчитывают несколько тысячелетий.

Уникальность этого праздника в 2003 году отметила ЮНЕСКО, присвоив ему особый статус и включив в список нематериального культурного наследия.

Dia de los Muertos чем-то похож на Хэллоуин, те же тыквы, черепа, "боевые раскраски на лицах". Однако, если скандинавский праздник - это ритуал, то мексиканский - это карнавал с перчинкой.

В Мексике- это время вспомнить умерших родственников и семейные традиции, а также попутно - отличный повод посмеяться над Смертью и активно наслаждаться Жизнью. Смотрите на видео, как мексиканцы отпугивают смерть.