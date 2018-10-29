Осторожно, "айфон": как дорогой гаджет испортил жизнь молодой китаянке - видео

Семь дней девушка не выпускала телефон из рук, смотрите на видео, что с ней произошло.

У жительницы китайского города Чанша, провинция Хунань, несколько дней подряд не выпускавшей из руки мобильный телефон, перестали сгибаться пальцы. Врачи диагностировали у нее еносиновит — воспаление синовиальных влагалищ сухожилий.

Проблемы начались после того, как женщина ушла в недельный отпуск. Все это время она провела с телефоном в руке, откладывая его только перед сном. Через несколько дней у нее заболела кисть правой руки, а пальцы, которыми она держала телефон, застыли в одном положении.

После лечения подвижность пальцев восстановилась. Чтобы избежать повторения этой ситуации, врач посоветовал ей впредь время от времени откладывать телефон и давать руке отдохнуть.