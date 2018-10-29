В Москве прощаются с Николаем Караченцовым

Близкие, коллеги, друзья и поклонники прощаются с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым в стенах его родного театра "Ленком", после чего легендарного актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Легендарный артист Николай Караченцов умер от остановки сердца за день до своего 74-летия. Скончался он в московской больнице, в реанимации.

© Sputnik / Валерий Плотников Памяти артиста: вспоминаем голос Николая Караченцова

Караченцов в феврале 2005 года в Москве попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить свою артистическую карьеру в театре "Ленком" и кинематографе.

Прощание с Караченцовым проходит в московском театре "Ленком", после чего его похоронят на Троекуровском кладбище.

Николай Караченцов - "Нас вывозит авось">>>

"Нам было предложено Троекуровское и Ваганьковское, но я выбрала Троекуровское кладбище, потому что там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины — Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо", — рассказала вдова актера Людмила Поргина.