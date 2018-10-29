Кадры с места крушения Boeing 737 в Индонезии - видео

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Банка, упал в море в районе западного побережья: на борту находились 189 человек, никто из них не выжил.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск).

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В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шестеро других членов экипажа. Несколько фрагментов человеческих тел и предметов было найдено на месте крушения, заявил ранее в понедельник представитель местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.