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Хозяин "залип" в телефоне: реакция собаки рассмешила пользователей Сети

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© Youtube / Daily Mail

Этому мужчине еще повезло, что его домашний питомец над ним сжалился и не выбросил телефон в унитаз

Герой этого ролика любит "сидеть" в телефоне практически круглосуточно. А четырехлапому другу надоело такое поведение хозяина. На кадрах видно, как пес стоит рядом с лежащим хозяином и толкает его лапой в плечо, пытаясь привлечь внимание. Когда питомец понял, что в этом нет смысла, он просто вытолкнул смартфон из рук хозяина экраном вниз и начал скидывать его вниз.



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