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Открылось прямое авиасообщение Кишинев-Минск

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Со вторника жители Молдовы и Белоруссии могут летать друг другу в гости без пересадок.

В молдавской столице, а именно в Кишиневском международном аэропорту, состоялась церемония открытия рейса Минск-Кишинев-Минск. Во вторник из столицы Белоруссии в Кишинев впервые прилетел самолет нового воздушного сообщения. В числе пассажиров – официальная делегация во главе с замдиректора компании "Белавиа" Игорем Чергинцом.

В авиагородке Кишинева работники аэропорта провели генеральную уборку
© Sputnik / Osmatesco
Кишиневский международный аэропорт затеял генеральную уборку в авиагородке

Преимущества нового рейса

Идею прямого сообщения на высшем уровне обсуждали еще во время визита в Молдову президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Рейс открыла авиакомпания "Белавиа". Время в пути займет примерно полтора часа. Стоимость полета в одну сторону - от 83 евро, от 153 евро - туда-обратно. Планируется, что полеты будут выполняться на самолетах типа Embraer-195, вместимостью 64 пассажиров экономкласса и 12 - бизнес-класса.

По словам участвовавшего в церемонии открытия молдавского премьера Павла Филипа, "правительства наших стран постарались сделать все необходимое для улучшения условий авиаперелетов наших граждан и для повышения уровня экономических отношений и других важных направлений и сфер жизни".

Международный аэропорт Кишинева
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Кишиневский международный аэропорт решил покорить Китай

"Этот авиарейс откроет новые перспективы также и для бизнеса граждан наших стран, которые теперь смогут затратить меньше средств на перелеты. А те, кто летают из Минска, получили возможность проще путешествовать и в другие страны, в том числе и в государства Азии", – отметил Филип.

Как можно будет летать из Кишинева в Минск

"Cегодня открывается авиарейс Минск-Кишинев. Этого события мы с нетерпением ждали очень давно. Хочу поблагодарить премьер-министра Молдовы за те усилия, которые были приложены, в частности, за достижение двусторонних договоренностей в Минске, чтобы открыть этот рейс. Как вы знаете, пассажиры смогут летать пять раз в неделю на самолете модели Embraer-195, рассчитанном на 76 мест", - рассказал журналистам гендиректор администрирующей кишиневский аэропорт компании Avia Invest Петр Жардан.

Открыта вторая взлетно-посадочная полоса в Кишиневском аэропорту
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Открыта вторая взлетно-посадочная полоса в Кишиневском аэропорту

Результаты первого перелета

Игорь Чергинец рассказал, что во вторник из Минска в Кишинев прилетели 65 пассажиров.

"Это хороший результат на первое время. Ожидаем, что количество пассажиров рейса возрастет за счет транзита в Россию, Финляндию, Казахстан, Грузию и т.д.", - сказал Чергинец.

Обещание тысячному

Филип, кстати, пообещал тысячному пассажиру нового рейса "Белавиа" из Минска экскурсию в здание правительства страны.

"Тысячный пассажир прямого рейса из Минска будет принят в правительстве. Также мы предоставим возможность посетить один из лучших винзаводов", - сказал Филип.

Премьер стал одним из первых пассажиров

Именно этим рейсом Павел Филип улетел в Минск, чтобы принять участие во встрече в Минске базовой группы Мюнхенской конференции по проблемам безопасности. На форуме Филип выступит с речью, посвященной региональным конфликтам.

В Кишиневском аэропорту поселился робот для детей
© Sputnik / Vladimir Polusatov
В Кишиневском аэропорту поселился робот для детей

Мюнхенская конференция по безопасности (Munchener Sicherheitskonferenz) проводится с 1962 года. Участие в мероприятии принимают лидеры стран, руководители международных организаций, известные политологи и эксперты. Темами встреч традиционно являются мировые конфликты и пути их разрешения.

Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности проходит в Белоруссии с 30 октября по 1 ноября. В 2018 году руководство МКБ предложило провести очередную встречу основной группы в Минске, обосновав это вкладом, который вносит Белоруссия в укрепление стабильности и безопасности в регионе. Встреча посвящена взаимоотношениям по линии Восток-Запад, обсуждению региональных конфликтов, минского процесса, а также экономической ситуации в Восточной Европе.

В рамках визита у главы молдавского кабмина также запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, премьер-министром этой страны Сергеем Румасом, официальными лицами других государств. Вместе с Филипом полетели и другие должностные лица, которые должны обсудить в Минске широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

На церемонии открытия авиарейса Филип подчеркнул, что отношения между Молдовой и Белоруссией сегодня - на беспрецедентно высоком уровне, политическом и экономическом.

"Это не просто отношения между двумя государствами - они построены на дружбе, доверии и взаимном уважении", - отметил премьер.

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