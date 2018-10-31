Владимир Путин на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников

Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, открылся в Москве в среду, в двухдневном мероприятии примут участие более 400 соотечественников из 98 стран.
Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.
Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, открылся в Москве в среду, в двухдневном мероприятии примут участие более 400 соотечественников из 98 стран.
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