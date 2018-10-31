Додон на встрече с Путиным: Россия – главный инвестор в Молдове - видео

В ходе официального визита в Россию президент Молдовы Игорь Додон встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Владимира Путина, в 2017 году импорт в Россию из Молдовы увеличился на 40 процентов.

"За первое полугодие 2018 года – еще плюс 14 процентов. В этой сфере наши отношения развиваются поступательно, и, надеюсь, что эта работа будет продолжена и в будущем", - отметил президент РФ.

В свою очередь, Додон назвал молдо-российские отношения "дружественными" и "стратегическими", а также подчеркнул, что разрушить их никому не удастся.

"Нам удалось поменять ту тенденцию, которая была в 2016 году. У нас в последние годы есть рост. По некоторым товарным позициям российский рынок для нас – 80-90 процентов экспорта. Это яблоки, виноград и т.д. Россия – инвестор номер один в Республике Молдова", - сказал Додон.