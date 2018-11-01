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Головатюк: потенциал сотрудничества Молдовы и СНГ далеко не исчерпан

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Эксперт считает, что при более активном участии Молдовы в проектах СНГ, стране удастся добиться больших успехов в экономике.

Потенциал сотрудничества Молдовы в рамках СНГ далеко не исчерпан, заявил в пресс-центре Sputnik Молдова депутат парламента от фракции Партии социалистов (ПСРМ), доктор экономических наук Владимир Головатюк.

В ходе видеомоста, посвященного предстоящему в Астане заседанию Совета глав правительств СНГ, Головатюк рассказал о текущем состоянии сотрудничества Молдовы и СНГ.

"Если до конца 2016 года позиция руководства Молдовы была на 100 процентов прозападной, то после того, как президентом страны был всенародно избран Игорь Додон, ситуация уже не является столь однозначной. Президент РМ принимает участие в саммите глав государств стран членов СНГ, а также в результате его действий страна приобрела статус наблюдателе при Евразийском экономическом союзе", - сказал Головатюк.

Он отметил, что благодаря этому наметился определенный рост. По данным эксперта, в 2017 году экспорт молдавских продуктов в страны СНГ увеличился на 12 процентов после четырехлетнего сокращения.

"СНГ по-прежнему занимает господствующее положение в экспорте наших традиционных товаров. Это прежде всего плодоовощная продукция - в районе 90, а по некоторым даже 99 процентов", - подчеркнул Головатюк.

По его словам, также и плодоовощные консервы порядка 70% экспортируются на рынки СНГ.

"Потенциал сотрудничества в рамках СНГ далеко не исчерпан. Ключевой интерес Молдовы не в формальном участии и тем более не в изоляции СНГ. Наши интересы в углублении сотрудничества и более эффективном участии в совместных проектах", - подытожил эксперт.

Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет 2 ноября в Астане. На нем планируется рассмотреть вопросы преимущественно экономического характера, а также ряд проектов в гуманитарной сфере и в области финансового обеспечения деятельности органов СНГ.

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Теги:
Владимир Головатюк, заседание, СНГ
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