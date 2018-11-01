Еженедельный брифинг представителя МИД Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Эксперт считает, что при более активном участии Молдовы в проектах СНГ, стране удастся добиться больших успехов в экономике.
Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в Москве, что ПСРМ не сформирует в будущем парламенте коалицию с Демпартией.
Инцидент с самолетом Air Moldova, который следовал рейсом Кишинев-Брюссель: что говорят пассажиры и представители авиакомпании?
Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы предоставил детали происшествия в центре Кишинева.
Полиция безопасности Латвии начала проверку сотрудничества Рижской думы с российским "Гипростроймостом".
Кабмин Литвы обновил план защиты населения в случае ядерной или радиологической аварии в связи со строительством Белорусской АЭС.
С танкера, простоявшего больше года в порту Таллинна, сняли арест - у моряков появилась надежда получить зарплату и вернуться домой.
Александр Лукашенко угостил председателя Мюнхенской конференции яблочным соком и назвал Дональда Трампа молодым политиком.
Кипр подарил Грузии землю, прилегающую к древнему грузинскому монастырскому комплексу Жалия, для строительства церкви.
Посол России в Абхазии рассказал о важности диалога между всеми национальными общинами республики.
В Азербайджане предлагают отправлять мужчин в оплачиваемый длительный отпуск по уходу за ребенком.
Правительство Армении решило раздать судьям табельное оружие и научить их стрелять.
Название Казахстана на латинице появилось на гербе страны. Отныне на государственном символе оно пишется как QAZAQSTAN.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков утвердил Национальную стратегию развития страны на 2018–2040 годы.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что он категорически против введения визового режима с Таджикистаном.
Узбекистан в этом году может не выполнить на сто процентов план по экспорту овощей и фруктов.
Комитет парламента Южной Осетии одобрил увеличение штрафа за нарушение государственной границы республики.
Полиция безопасности Латвии начала проверку сотрудничества Рижской думы с российским "Гипростроймостом".
Кабмин Литвы обновил план защиты населения в случае ядерной или радиологической аварии в связи со строительством Белорусской АЭС.
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