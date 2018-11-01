Крушение ракеты-носителя "Союз" - названы причины аварии - видео

В Центре управления полетами российского Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) состоялась пресс-конференция по результатам работы Госкомиссии по определению причин нештатной ситуации, произошедшей 11 октября 2018 года при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ".

О заключении аварийной комиссии рассказал заместитель генерального директора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов: "Пуск завершился аварией ракеты-носителя из-за нештатного отделения одного из боковых блоков, ударившего носовой частью центральный блок в районе бака горючего, что привело к его разгерметизации и, как следствие, к потере стабилизации ракеты космического назначения".