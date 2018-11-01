Туристы и жители Венеции показали класс, разгуливая в таком виде в кафе -видео

Апокалипсис в калошах: нынешнее наводнение в Венеции стало одним из самых сильных в послевоенной истории города.

В этом кафе прекрасно все: меню, столики, невозмутимые официанты, веселые посетители и довольные дети. Погодка, правда, подкачала, но люди не унывают и ходят по щиколотку в воде.

Напомним, на днях из-за сильных дождей Венецию в буквальном смысле затопило. Многие жители города и туристы, несмотря на стихийное бедствие, прогуливались по историческим улочкам в резиновых сапогах, калошах, а то и просто в полиэтиленовых пакетах, надетых поверх обуви. Вот в таком виде они и вошли в это замечательное кафе.

Кстати, нынешнее наводнение в Венеции стало одним из самых сильных в послевоенной истории города.