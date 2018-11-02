Zdob și Zdub прервали молчание выходом нового видеоклипа

Нетипичная для "здубов" композиция стремительно набирает популярность в Интернете.

Смотрите на видео, как молдавские рокеры экспериментируют с музыкой.

Танцевальные ритмы, яркие "кислотные" картинки и запоминающийся мотивчик. Впрочем, композиция "Omul – Liliac" не новая в репертуаре Zdob și Zdub, а вот одноименный клип стал свежим видеороликом за последнее время. Набрал он уже более 20 тысяч просмотров.

О чем песня? О том, что нельзя человеку быть долго одному.

"В нашем творчестве всегда присутствует большая доза юмора и веселья. Мы хотим танцевать! Ведь танец - лучшая терапия и днём, и ночью. Приглашаем и вас на танец Человека - Летучей Мыши!", - написали участники группы на странице в Facebook.