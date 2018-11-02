Видео: талантливая курица сыграла "O Mio Babbino Caro" Пуччини - все в шоке

Курица виртуозно исполнила на пианино музыкальную композицию O Mio Babbino Caro Джакомо Пуччини и поразила пользователей сети: смотрите на видео, как это было.

Эта талантливая курица моментально стало звездой сети, после того, как видео опубликовали на канале YouTube.

Пернатый музыкант живет на ферме в американском городе Бойдс, где его таланты развивают хозяева. На видео курица играет на пианино одна, но в большинстве случаев выступает вместе со своей группой.

"O mio babbino caro" — это ария сопранового репертуара из оперы "Джанни Скикки", написанной итальянским композитором Джакомо Пуччини в 1918 году.

Об арии

Арию исполняет Лауретта, дочь Джанни Скикки, после прений Скикки со своими будущими родственниками. Спор был таким напряжённым, что это грозило разлучить Лауретту с её возлюбленным — Ринуччо. Лауретта поет своему отцу о своей любви к Ринуччо, с которым они не могут пожениться из-за отсутствия приданого (семья Ринуччо не дает ему позволения жениться на бесприданнице). Лауретта умоляет своего отца помочь, после чего он и придумывает авантюру. Эта лирически простая ария, выражающая искреннюю любовь, контрастирует с остальными частями оперы, наполненными атмосферой лицемерия, подозрительности и вражды средневековой Флоренции.