Невероятно - мужчина растворил пакет в воде и выпил эту мутную жидкость - видео

Ловкие движения рук и твердое тело стало жидким. Без фокусов. Этот человек в кадре действительно выпил пакет.

А вы знали, что безопасные для экологии пакеты взамен полиэтиленовых уже выпускают? Они растворяются в воде, после чего ее можно даже пить. Делают такие "торбы" из крахмала и можно получить съедобную упаковку. Прекрасная альтернатива полиэтилену, который практически не разлагается. А утилизировать экологически безопасные чудо-пакеты можно будет даже на собственной кухне. И для этого необязательно их нужно пить.