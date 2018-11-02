В Москве проходит митинг в поддержку журналиста Вышинского

Акция солидарности с руководителем портала РИА Новости — Украина Кириллом Вышинским, который с 15 мая находится за решеткой по обвинению в госизмене, проходит в пятницу у посольства Украины в Москве.

Девиз акции — "Дело шито белыми нитками".

Она приурочена к отмечаемому 2 ноября Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, учрежденному в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, в которой осуждаются любые нападения и акты насилия в отношении журналистов и сотрудников СМИ. Резолюция призывает государства-члены сделать все от них зависящее для предотвращения насилия в отношении журналистов, обеспечить привлечение к ответственности и предавать суду лиц, совершивших преступления против журналистов, и обеспечить потерпевшим доступ к надлежащим средствам правовой защиты.

Дело Вышинского

Руководитель РИА Новости - Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций".

Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.