Блондинка без комплексов опозорилась на телешоу, ее конфуз попал на видео

Это видео, главной участницей которого стала блондинка без комплексов, взбудоражило интернет. С одной из участниц шоу, австралийской актрисы и телеведущей Кортни Экт упало платье. Девушка попыталась спрятаться за кулисами, но вдруг поняла, что опозорилась перед всеми. Хотя многие пользователи соцсетей узрели в этом конфузе постановку.

Недавно аналогичный конфуз случился с певицей Верой Брежневой, она тоже потеряла юбку, но все закончилось не так печально. Однако видео побило все рекорды по просмотрам.