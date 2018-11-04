Шедевры из дерева: в его руках даже пеньки оживают - видео

Житель Китая 34-летний Кан Пин создает настоящие шедевры из дерева. В его руках пеньки буквально "оживают".
Из-под резца выходят Винсент ван Гог, китайские поэты Дю Фу и Цюй Юань.
Талантливый китаец вырезает из дерева всевозможных знаменитостей – от Ван Гога – до китайского поэта Ду Фу.
Житель Китая 34-летний Кан Пин создает настоящие шедевры из дерева. В его руках пеньки буквально "оживают".
Из-под резца выходят Винсент ван Гог, китайские поэты Дю Фу и Цюй Юань.
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