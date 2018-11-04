Шедевры из дерева: в его руках даже пеньки оживают - видео

Государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отмечался 4 ноября 2005 года. День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

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