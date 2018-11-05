Улетное видео: как черепаха "оживила" дрон из "Звездных войн"

Дрон из "Звездных войн" прикрепили на панцирь черепахи. Что из этого получилось, смотрите на видео.
Дрон из "Звездных войн" прикрепили на панцирь черепахи. Что из этого получилось, смотрите на видео.
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