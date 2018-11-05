Улетное видео: как черепаха "оживила" дрон из "Звездных войн"

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День народного единства: как этот праздник отметили в Молдове Первый отклик на Всемирный конгресс российских соотечественников прозвучал из Кишинева: ко Дню народного единства в Молдове прошла десятая Страновая конференция. 220

Микроавтобус с гражданами Молдовы попал в ДТП под Киевом Граждане Молдовы пострадали в ДТП, но, к счастью, их жизни ничего не угрожает. 1453