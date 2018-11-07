Исторический парад 7 ноября 1941 года: кадры, которые говорят о многом

Легендарный парад советских войск на Красной площади в Москве прошел 7 ноября 1941 года.

Прямо с парада его участники уходили на фронт. В это время в 70-100 километрах от столицы СССР шли тяжелые бои с гитлеровскими войсками. Это был самый короткий парад за всю историю Красной Армии - всего 25 минут. По сути - настоящая спецоперация. Солдаты узнали, что будут маршировать по брусчатке всего за пару часов до этого. Ради защиты Москвы на один день с фронта сняли часть авиации. Летчики не представляли, что на самом деле им предстоит охранять.