Конкурс на самые эффектные ягодицы прошел в Сан-Паулу - видео

Яркие бикини, откровенные танцы, роскошные формы – финал конкурса "Мисс Бум-Бум" в Бразилии – зрелище, вызывающее фееричные эмоции.

Убойные формы этих девушек на протяжении нескольких месяцев оценивала вся Бразилия. Участницы невероятно популярного в этой стране конкурса "Мисс Бум-Бум" соревновались за звание обладательницы самых эффектных ягодиц. Красотки представляют разные штаты страны, жители которых, как правило, поддерживают участниц онлайн-голосованием. Звание "Мисс Бум-Бум" гарантирует не только солидный денежный приз, рекламные контракты, но и любовь и обожание миллионов бразильцев.