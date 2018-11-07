Полет ведьмы и голые коленки: Шакира выпустила чувственный видеоклип

Знаменитая колумбийская исполнительница и танцовщица Шакира порадовала своих поклонников очередной историей о любви.

Новый клип представила в сети 40-летняя Шакира. Видео снято на композицию Nada, вошедшую в последний студийный альбом певицы El Dorado. В ролике есть все: слезы, драма, свобода и страсть.

Не обошла Шакира вниманием и тему воды, которая присутствует во всех ее "мини-фильмах". На сей раз девушка разбегается и собирается прыгнуть в воду, но она не уходит на дно. Напротив, героиня ролика парит над водой словно ведьма.

Альбом El Dorado вышел в начале этого года, в его поддержку Шакира устроила мировое турне, которое завершилось 3 ноября. Клип Nada стал в своем роде финишной прямой нынешнего гастрольного тура.