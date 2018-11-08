Медвежонок не сдался неудачам и стал "вездеходом" - видео

В сети набирает популярность видео, на котором медвежонок пытается вскарабкаться по заснеженному склону вслед за матерью.

Эти кадры были сняты в Магаданской области на дрон. Они широко разошлись в начале ноября, после того, как попали на ViralHog.

Мы видим, как медвежонок долго не мог преодолеть склон, постоянно съезжая вниз. Упорный медвежонок даже и не думал сдаваться.

Пользователи соцсетей предположили, что животное было напугано дроном, который проводил видеосъемку с воздуха. По их словам, именно из-за беспилотника медвежонок запаниковал и не смог быстро забраться на гору.