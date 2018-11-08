Еженедельный брифинг представителя МИД Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
В сети набирает популярность видео, на котором медвежонок пытается вскарабкаться по заснеженному склону вслед за матерью.
Яркие бикини, откровенные танцы, роскошные формы – финал конкурса "Мисс Бум-Бум" смотрите на видео
Похоже, что для этого пожилого человека годы - не беда.
Знаменитая колумбийская исполнительница и танцовщица Шакира порадовала своих поклонников очередной историей о любви.
Коррупционные скандалы в средних и высших учебных заведениях стали привычным фоном для Молдовы.
Интернет-магазин "Белый дом" (White House) отчеканил памятную монету в честь встречи президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - с тремя опечатками и выставил ее на продажу на официальном сайте.
Вопиющий случай: в столичном детском саду на Буюканах разбились несколько ртутных термометров.
В Службе неотложной медицинской помощи ответили недовольному рижанину, который вызвал жене "скорую", а потом получил счет в 40 евро.
Под Вильнюсом эвакуировали школу после обнаружения предмета, похожего на боеприпас.
Финны наглядно продемонстрировали своим соседям из стран Балтии, как надо ценить и уважать собственные нацменьшинства.
В Польше задержали мужчину, который принуждал белорусов и других иностранцев работать на стройке и не платил им.
Королевский национальный балет Грузии в ноябре этого года выступит с танцевальной программой в одиннадцати городах России.
Количество кандидатов на службу по контракту на российской военной базе в Абхазии втрое превысило план комплектования подразделений ЮВО.
В объективе Sputnik Азербайджан - уникальная археологическая находка, сделанная на территории Старого города в Баку.
Четверо армянских военнослужащих погибли в результате крупного ДТП с участием грузовика Минобороны республики.
Преподавателя элитной школы в Астане уволили за "неуместное и непрофессиональное поведение" в отношении учащегося и выслали из страны.
Сто один год назад родилась народная артистка СССР Сайра Кийизбаева. Sputnik рассказывает интересные факты об этой яркой творческой личности.
Бывший таджикский футболист, ранее задержанный в Минске, подал ходатайство о получении статуса беженца в Беларуси.
Ташкент предлагает провести в 2019 году первый узбекско-российский межрегиональный туристический форум.
Милиционеры Южной Осетии готовятся отметить свой профессиональный праздник — 101-летие со дня создания органов внутренних дел.
В Службе неотложной медицинской помощи ответили недовольному рижанину, который вызвал жене "скорую", а потом получил счет в 40 евро.
Под Вильнюсом эвакуировали школу после обнаружения предмета, похожего на боеприпас.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik