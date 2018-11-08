Еженедельный брифинг представителя МИД Марии Захаровой

Коррупционные скандалы в средних и высших учебных заведениях стали привычным фоном для Молдовы.

Интернет-магазин "Белый дом" (White House) отчеканил памятную монету в честь встречи президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - с тремя опечатками и выставил ее на продажу на официальном сайте.