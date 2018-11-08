Владимир Путин принимает участие в совещании ОДКБ в Астане

Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), по итогам которого планируется подписать около 20 совместных документов, в том числе о скоординированных мерах против воюющих на стороне террористов.

В заседании саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и исполняющий обязанности премьер-министра Армении.

В ходе сессии будет проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам обеспечения региональной безопасности и по ряду актуальных международных тем. Также, как ожидается, подробно будет обсуждена антитеррористическая проблематика, ситуация в сирийском урегулировании, ситуация в Афганистане и другие критические точки.

По завершении сессии председательство в ОДКБ перейдет от Казахстана к Киргизии.