Страшная расправа - стрельба в баре в Калифорнии - видео

В момент стрельбы в баре находились несколько сотен человек, не менее 12 из них получили ранения.

Высокий мужчина в черном пальто, в первый раз спуская курок, не произнес ни слова, потом со знанием дела перезарядил пистолет и вновь открыл огонь по посетителям калифорнийского бара Borderline, сея ужас и панику, рассказали телеканалу ABC7 очевидцы трагедии в ночном заведении американского города Таузанд-Окс.

Массовая стрельба произошла в ночь на четверг на студенческой вечеринке в баре Borderline города Таузанд-Окс (штат Калифорния). По последним данным, в результате инцидента погибли 11 посетителей заведения и сержант местного департамента полиции Рон Хилус, который первым прибыл на место происшествия. Стрелка ликвидировали, его личность пока не установлена. Ранения могли получить не менее 12 человек. В момент стрельбы в баре находились несколько сотен человек. Полиция американского округа Вентура не исключает версию теракта.