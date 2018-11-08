Награждение победителей Международного конкурса имени Стенина

В этом году на конкурс было прислано около 6000 работ из 77 стран.

В Москве проходит торжественная церемония награждения победителей единственного в России международного конкурса для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина. Конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО с целью поддержки молодых фотографов в их стремлении к профессиональному мастерству.

В этом году в экспозицию вошли порядка 200 работ лучших молодых фотожурналистов из 14-и стран, в числе которых Россия, Германия, Иран, Испания, Италия, ЮАР и другие.

Среди главных тем выставки – глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности, проблемы социального равноправия, экология. В 2018 году конкурс поставил новый рекорд – было прислано около 6000 работ из 77-ми стран. Возраст участников конкурса ограничен 33 годами.