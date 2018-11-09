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Позор блондинки из телешоу попал на видео

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151993146

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© Youtube / Big Brother UK

Инцидент, который случился в эфире популярного британского реалити-шоу Celebrity Big Brother, надолго запомнят телезрители - видео шокировало пользователей.

Это видео, главной участницей которого стала блондинка без комплексов, взбудоражило интернет. С одной из участниц шоу, австралийской актрисы и телеведущей Кортни Экт упало платье. Девушка попыталась спрятаться за кулисами, но вдруг поняла, что опозорилась перед всеми. Хотя многие пользователи соцсетей узрели в этом конфузе постановку.

Недавно аналогичный конфуз случился с певицей Верой Брежневой, она тоже потеряла юбку, но все закончилось не так печально. Однако видео побило все рекорды по просмотрам.

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