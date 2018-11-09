Невероятная история о добре: автор видео нашел в саду яйца и сотворил чудо

Эта удивительная история о доброте и желании помочь слабому покорила Интернет.

На ролике запечатлено, как мужчина нашел в своем саду необычные яйца. Через некоторое время из них вылупился маленький птенец. Автор этого ролика не знал, чем его кормить и сколько ему нужно. К счастью, в его саду росли розы, а на них сидят тли. Именно ими спаситель и накормил птенца, передает Sputnik Грузия.

С каждым днем птенец становился сильнее и больше. Со временем он начал покрываться перьями и уже совсем повзрослел. Наконец, когда уже взрослая птичка была готова улететь на свободу, мужчина ее отпустил.