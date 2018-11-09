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Почему опасно сжигать листву - факты, которые нужно знать

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© Sputnik . Эмиль Садыров

В Молдове запрещено сжигать опавшую листву, однако многие по-прежнему это делают, и мало кто задумывается о том, насколько вредна гарь. Смотрите на видео объяснение, как дым от горящей листвы влияет на организм человека.

Продукты горения, которые выделяются при сжигании листьев, наиболее опасны для детей. "Живые" листья поглощают вредные вещества, в том числе угарный газ, но при их сжигании эти вещества снова попадают в атмосферу, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Кроме того, опавшая листва служит для дерева естественным удобрением, из которого оно получает питательные вещества. По словам экологов, некоторые люди ошибочно полагают, что зола тоже может быть удобрением. Если несколько лет убирать из-под дерева опавшие листья, оно просто погибнет.

Экологи советуют собирать листву вокруг стволов либо делать компост и удобрять деревья им. Также можно отвезти листья на свалку.

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