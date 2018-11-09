Путину в Казахстане подарили завязанный в узел гвоздь - видео

Владимир Путин на выставке в Петропавловске "Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана" получил в подарок завязанный в узел гвоздь и казахский кнут — камчу.

Российский лидер осмотрел экспозицию вместе с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

На одном из стендов их встретил рекордсмен книги рекордов Гиннеса Сергей Цырульников, который рассказал о традициях силовой культуры, о дружбе российского борца Ивана Поддубного и его казахского ученика Хаджимукана Мунайтпасова, который "завязывал гвозди в узлы, гнул подковы". По словам Цырульникова, такие гвозди дарят в знак уважения. Он в присутствии президентов связал в узел три гвоздя и отдал их Путину.

"Горячий металл", — отметил российский президент, приняв подарок.