Пожар в петербургском гипермаркете, огонь не щадил ничего - видео

В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет "Лента". По предварительным данным, пострадали два человека. Все посетители и сотрудники магазина покинули здание. Огонь охватил почти пять тысяч квадратных метров. Крыша магазина обрушилась на площади 3,8 тысячи квадратных метров. Одна из вероятных причин пожара — неисправность электрооборудования.

Из здания было эвакуировано порядка ста человек, остальные люди вышли сами. В настоящее время пожар локализован, его ранг был понижен с третьего номера до второго.