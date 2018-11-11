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Когда уже не лезет, но у тебя “all inclusive” - смешное видео

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Jukin media

Пользователей сети до слез насмешило видео - черепахи так увлеклись едой, что забыли обо всем на свете.

В интернете стало вирусным видео, на котором три черепахи так увлеклись едой, что потеряли всякий интерес к тому, что с ними происходит. 

Одна из рептилий даже оказалась перевернутой на спину - причем неясно, перевернулась она самостоятельно, в результате случайности, или же ее повернули вверх брюхом намеренно.

Это совершенно не естественное для черепах положение совершенно не смутило обедающую. Она продолжает поедать угощение, не отставая от своих соседок.

Поведение рептилий напомнило пользователям сети поведение туристов, которые попали на курорт с опцией "все включено". "Когда в тебя не лезет, но ты все равно все это съешь", - написал один из комментаторов.

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